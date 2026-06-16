Viele Krimifans werden sich freuen: Das beliebte Festival «Tatort Eifel» kommt zurück. Was anders ist und was bleibt?

Daun (dpa/lrs) – Nach fast fünf Jahren Pause kehrt das Krimifestival «Tatort Eifel» im April 2027 zurück. Unter neuer Trägerschaft setzt die Reihe auf Bewährtes: Das Festival wolle wieder Krimiprominenz, Filmpremieren und Branchenprofis in die Vulkaneifel locken, teilten die Kreisverwaltung Vulkaneifel und die GesundLand Vulkaneifel GmbH mit.

Seit seiner Gründung 2002 hatte sich «Tatort Eifel» zu einem der bekanntesten Krimifestivals Deutschlands entwickelt. Die Reihe zog Tausende Krimifans zu Lesungen und Premieren an und galt mit einem angedockten Fachprogramm als bundesweit größter Treff der Filmbranche zum Thema Krimi.

Festival brachte viele Promis in die Eifel

Vor Ort waren unter anderem prominente Schauspielerinnen und Schauspieler wie Hannelore Elsner, Jan Josef Liefers, Axel Prahl, Andrea Sawatzki, Senta Berger oder Dietmar Bär. Zuletzt ging «Tatort Eifel» im September 2022 zum elften Mal über die Bühne.

Die Pause sei notwendig gewesen, um sich neu aufzustellen, hieß es. Veranstalterin des künftigen «Tatort Eifel» sei die GesundLand Vulkaneifel GmbH, eine Tourismusorganisation der Vulkaneifel. Der Vulkaneifelkreis begleite den Neustart und beteilige sich mit 100.000 Euro an dem Festival.

«Ich freue mich sehr als leidenschaftlicher Krimifan, aber vor allem auch als Landrätin, dass es mit „Tatort Eifel“ weitergeht», sagte Landrätin Julia Gieseking (SPD). Das Festival sei nach 2022 in dieser Größenordnung von der Kreisverwaltung Vulkaneifel nicht mehr zu stemmen gewesen. Nun sei eine «tragfähige und zukunftssichere Lösung gefunden» worden.

Vieles wird reloaded

Das inhaltliche Profil des Festivals knüpfe an das an, was «Tatort Eifel» groß gemacht habe: «Kooperationen mit Sendeanstalten, hochkarätige Filmpremieren und der beliebte Kurzfilmwettbewerb werden zurückkehren», hieß es. Auch der Jugendpreis, der jungen Menschen einen Zugang zur Krimiwelt eröffnet, werde neu aufgelegt. Geplant sei auch ein Fachprogramm.

Gleichzeitig setze die neue Leitung einen deutlichen Akzent. «Das bewährte Programm bleibt – aber wir wollen „Tatort Eifel“ noch stärker in der Region verankern. Das Festival soll nicht nur hier stattfinden, sondern wirklich von hier kommen», sagte Veranstalterin Vera Esch. Geplant ist der Neustart vom 19. bis 25. April 2027.