Kreis hebt Stallpflicht auf: weiter Gefahr durch Vogelgrippe

Wegen der Vogelgrippe sind zahlreiche Tiere gestorben. Jetzt gibt es eine Lockerung Stallpflicht.

Bitburg (dpa/lrs) – Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hebt die im Zuge der Vogelgrippe erlassene Stallpflicht für Geflügel auf. Sie laufe am Samstag aus, teilte die Kreisverwaltung mit. Auch Geflügelausstellungen seien dann wieder erlaubt. Der abgeschlossene Herbst-Vogelzug reduziere das Risiko, schließe weitere Fälle von Geflügelpest jedoch nicht aus.

«Das Veterinäramt empfiehlt daher Geflügelhaltern, neben der strikten Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen das Geflügel vorerst freiwillig weiter aufzustallen», heißt es in einer Mitteilung. Geflügelhalter sollten organisatorisch und technisch auf eine mögliche künftige Aufstallungspflicht vorbereitet sein.