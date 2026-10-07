Ein neuer Bedarfsplan soll Lücken im Katastrophenschutz schließen. Was plant der Kreis Ahrweiler?

Ahrweiler (dpa/lrs) – Der Katastrophenschutz im Kreis Ahrweiler soll in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden. Der Kreistag hat dazu einen sogenannten Katastrophenschutzbedarfsplan mit insgesamt 31 Vorhaben einstimmig beschlossen, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Die Umsetzung sei auf mehrere Jahre ausgelegt.

Von der Flutkatastrophe im Juli 2021 war er Kreis Ahrweiler besonders schwer betroffen. In Rheinland-Pfalz starben 136 Menschen, 135 davon im Ahrtal und ein Mensch im Raum Trier. Ein Mensch aus der Ahr-Region gilt weiter als vermisst.

Zu den geplanten Maßnahmen gehört ein Katastrophenschutzzentrum. Dort sollen unter anderem Krisenstäbe, Einsatzkräfte, Fahrzeuge und Material zentral gebündelt werden. Zunächst soll eine Machbarkeitsstudie klären, wie ein solches Zentrum konkret ausgestaltet werden kann.

Fahrplan für stärkere Strukturen

«Mit dem Katastrophenschutzbedarfsplan haben wir einen klaren und priorisierten Fahrplan für die kommenden Jahre», sagte Landrätin Cornelia Weigand (parteilos). «Die Soll-Ist-Analyse zeigt, dass wir gut aufgestellt sind und sie zeigt uns, wo wir noch investieren und unsere Strukturen stärken müssen.»

Der Plan definiere einerseits die Risiken und Gefahren, denen die Bevölkerung und kritische Infrastrukturen ausgesetzt sein könnten, hieß es vom Kreis. Gleichzeitig lege er fest, welche Fähigkeiten, Strukturen und Ressourcen erforderlich seien, um im Ernstfall schnell, koordiniert und wirkungsvoll handeln zu können.

Der Kreis will außerdem kommunale Einsatzfahrzeuge finanziell unterstützen, wenn diese bestimmte Anforderungen erfüllen und auch über die jeweilige Kommune hinaus eingesetzt werden können. Damit sollen vorhandene Strukturen genutzt und Doppelanschaffungen vermieden werden.