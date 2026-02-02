Die Techniker Krankenkasse hat eine Statistik zu Krankschreibungen in Rheinland-Pfalz vorgelegt. Atemwegserkrankungen und psychische Leiden führen demnach zu den meisten Krankentagen.

Mainz (dpa/lrs) – Rund 19,6 Tage sind Berufstätige, die bei der Techniker Krankenkasse (TK) versichert sind, im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz krankgeschrieben gewesen. «Damit gehört Rheinland-Pfalz bundesweit zu den Regionen mit überdurchschnittlich vielen Krankheitstagen», teilte die Versicherung mit. Bundesweit liege der Schnitt bei 18,6 Tagen.

Die häufigsten Diagnosen entfielen dabei 2025 auf Atemwegserkrankungen, hieß es. Demnach hingen durchschnittlich rund 4,1 Fehltage pro Erwerbsperson mit Infekten zusammen wie Erkältungen, Bronchitis, Grippe oder Corona.

Psychische Erkrankungen hätten durchschnittlich zu 3,9 Fehltagen geführt. «Während körperliche Beschwerden seit Jahren auf ähnlichem Niveau bleiben, zeigt sich bei seelischen Erkrankungen ein deutlicher Aufwärtstrend», teilte die Krankenkasse weiter mit.

Die Zahlen stammen demnach aus den Vorabdaten des TK-Gesundheitsreports 2025. Die Grundlage dafür bildeten die rund 6,2 Millionen bei der TK versicherten Berufstätigen. Davon hätten rund 275.000 einen Wohnsitz in Rheinland-Pfalz.