Die Techniker Krankenkasse hat eine Statistik zu Krankschreibungen im Saarland vorgelegt. Psychische Leiden und Erkältungsdiagnosen führen demnach zu den meisten Krankentagen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei der Techniker Krankenkasse (TK) versicherte Erwerbstätige waren im Saarland im vergangenen Jahr etwas seltener krankgeschrieben als noch 2024. Mit rund 21,2 Krankheitstagen pro Kopf lag das Saarland jedoch deutlich über dem Bundesschnitt, wie die Krankenkasse mitteilte. Bundesweit liege der Schnitt bei 18,6 Krankheitstagen.

In den Vorjahren seien es an der Saar noch 21,8 im Jahr 2024 beziehungsweise 22,1 Tage im Jahr 2023 gewesen. Mit durchschnittlich rund 4,6 Krankheitstagen sorgten demnach psychische Erkrankungen 2025 für die meisten Fehlzeiten im Saarland. Die durchschnittlich zweithöchste Anzahl an Krankentagen im Land verursachten Erkältungsdiagnosen mit rund 4,5 Fehltagen.

Die Zahlen stammen den Angaben zufolge aus den Vorabdaten des TK-Gesundheitsreports 2025. Dafür bildeten die rund 6,2 Millionen bei der TK versicherten Erwerbstätigen die Grundlage. Davon hätten rund 50.000 einen Wohnsitz im Saarland.