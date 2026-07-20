Mit Blaulicht im Einsatz fährt ein Krankenwagen über eine rote Ampel. Auf einer Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Die Folge: drei Verletzte und zwei Totalschäden.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein Krankenwagen im Einsatz ist mit Blaulicht und Sirene über eine rote Ampel in Kaiserslautern gefahren und dabei mit einem Auto zusammengestoßen. Der Wagen sei ebenfalls auf der Kreuzung unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Durch die Kollision am Sonntagnachmittag sei der Rettungswagen auf die Seite gekippt.

Dabei wurden den Angaben nach die 25 Jahre alte Fahrerin sowie ihr Beifahrer leicht verletzt. Auch der 61 Jahre alte Fahrer des Autos erlitt demnach leichte Verletzungen. Alle drei wurden im Krankenhaus behandelt. Ein Patient befand sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Krankenwagen.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 180.000 Euro – es entstand ein Totalschaden an beiden Fahrzeugen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.