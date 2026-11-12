Ein Fahrzeug des Krankentransports ist mit einem Patienten unterwegs. Plötzlich kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto. Wer hat den Unfall verursacht?

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Weil er die Vorfahrt eines anderen Autos übersah, hat der Fahrer eines Krankentransports in Ludwigshafen einen Verkehrsunfall verursacht. Für den Fahrer und Beifahrer des Krankentransports sowie für einen transportierten Patienten endete der Unfall in den frühen Morgenstunden nach Angaben der Polizei anschließend selbst im Krankenhaus.

Vorsorglich seien sie zur medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht worden. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf insgesamt 15.000 Euro.