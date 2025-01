Kraftstoff-Dieb flieht zu Fuß

Rhaunen (dpa/lrs) – Die Polizei bittet darum, im Landkreis Birkenfeld Anhalter keine Anhalter mitzunehmen. In Rhaunen hatte ein Unbekannter am frühen Morgen Kraftstoff aus einem Bagger gestohlen, der an einer Baustelle abgestellt war. Auf der Flucht vor der Polizei ließ der Täter sein Auto an einer Kreisstraße zwischen Rhaunen und Hottenbach zurück. «Er dürfte nunmehr zu Fuß unterwegs sein», meldete die Polizei Idar-Oberstein. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

