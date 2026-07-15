Fünf Jahre nach der Flut zeigt sich Merz bewegt vom Zusammenhalt im Ahrtal. Nach einem Besuch erzählt er, was ihn besonders beeindruckt hat.

Berlin/Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich nach seinem Besuch im Ahrtal anlässlich des fünften Jahrestags der Flutkatastrophe beeindruckt gezeigt. «Es gibt Begegnungen und Ereignisse im Kleinen, die mich sehr berühren», sagte der Kanzler bei seiner Sommerpressekonferenz in Berlin. Er nannte als Beispiel die Gedenkfeier in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

«Wenn man sieht, welchen Zusammenhalt es da in einer solchen Stadt gibt, wenn man sieht, wie die Menschen jenseits aller persönlichen parteipolitischen Präferenzen in der Mitte der Gesellschaft zusammenarbeiten, wenn man sieht, wie da Hilfsorganisationen aus ganz Deutschland mit angepackt haben, mitgeholfen haben, dann zeigt das, welche Kraft in unserem Land steckt und welche Bereitschaft auch zum Anpacken, zum Mithelfen da ist», sagte Merz. An diese Kraft möchte er auch appellieren, wenn es um die großen politischen Themen des Landes gehe.