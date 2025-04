Risse in der Windschutzscheibe, fehlende Seitenscheibe - welche weiteren Überraschungen erleben Polizisten nachts bei der Kontrolle eines Kleintransporters auf einem Autobahnparkplatz in Rheinhessen?

Armsheim (dpa) – Mit zwei Kosmetikspiegeln als angeklebten Seitenspiegeln und zwei langen Rissen in der Windschutzscheibe ist in Rheinhessen der führerscheinlose Fahrer eines Kleintransporters der Polizei ins Netz gegangen. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug in der Nacht auf einem Autobahnparkplatz der A61 bei Armsheim. Die Polizei sprach von einem «völlig desaströsen Zustand».

Beide Vorderreifen waren über der Verschleißgrenze abgefahren, stark porös und mit Rissen überzogen. Das Seitenfenster auf der Fahrerseite fehlte laut Polizei. Die Tachonadel verharrte auch im Stillstand bei mehr als 100 Kilometern pro Stunde. Der 32-Jährige gab zu, keinen Führerschein zu haben, machte aber ansonsten keine Angaben zu den Vorwürfen, wie es hieß. Die Beamten legten den betriebsunsicheren Kleintransporter still.