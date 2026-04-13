Verkehr
Kontrollwoche «Speed» in Rheinland-Pfalz gestartet
Geschwindigkeitskontrolle
Von Montag bis Freitag läuft in Rheinland-Pfalz die Kontrollwoche «Speed». (Symbolbild)
Michael Bahlo. DPA

In Rheinland-Pfalz kontrolliert die Polizei ab heute eine Woche lang verstärkt die Geschwindigkeit der Autofahrer. Der Höhepunkt wartet am Mittwoch mit dem «Speedmarathon».

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Mainz (dpa/lrs) – Die Kontrollwoche «Speed» ist auch in Rheinland-Pfalz gestartet. In diesem Zusammenhang führt die Polizei nach eigenen Angaben von Montag bis Sonntag verstärkte Tempokontrollen durch. Neben fest installierten Blitzern kommen dabei etwa auch Handlasermessgeräte, mobile Geschwindigkeitsmessanlagen sowie zivile Polizeifahrzeuge mit moderner Videomesstechnik zum Einsatz. Am Mittwoch findet mit dem «Speedmarathon» der Höhepunkt der Aktionswoche statt.

«Schwerpunkte setzen wir insbesondere dort, wo sich häufig Unfälle ereignen oder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Verkehrsunfälle besteht – etwa an Unfallhäufungsstellen, auf besonders gefährdeten Streckenabschnitten oder an sonstigen Gefahrenstellen», heißt es. Die genauen Kontrollstellen gibt die Polizei im Vorhinein nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260413-930-936595/1

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