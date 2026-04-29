Mehr als 50 Laster kontrolliert, gravierende Verstöße festgestellt: Vier Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Worum es bei der Aktion ging.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einer Großkontrolle auf der Autobahn 8 bei Heusweiler im Saarland hat die Polizei bei jedem zweiten kontrollierten Lastwagen einen Verstoß festgestellt. Vorschriften zur Sicherung von Ladung oder zum Transport bei Abfall und Gefahrgut seien nicht eingehalten worden, teilte die Landespolizeidirektion Saarland mit.

Zudem habe es Verstöße beim technischen Zustand der Fahrzeuge sowie bei der Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten gegeben. Bei der Kontrolle am Dienstag wurden mehr als 50 Fahrzeuge kontrolliert. Bei vier Lkws waren die Verstöße so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste, wie es hieß.

Der Fokus der vierstündigen Kontrolle am Rastplatz Kutzhof mit rund 70 Einsatzkräften habe auf dem grenzüberschreitenden Güterverkehr im Bereich Frankreich, Luxemburg und Deutschland gelegen. Neben deutschen Kräften seien auch Polizeibeamte aus Frankreich und Luxemburg dabei gewesen.