Mainz führt in Köln, verliert dann aber den Faden und kassiert unter Urs Fischer die erste Niederlage. Was der Trainer nun im Abstiegskampf fordert.

Köln (dpa) – Nach der ersten Pflichtspielniederlage des abstiegsbedrohten 1. FSV Mainz 05 unter Urs Fischer bemängelte der Trainer vor allem den fehlenden Mut seines Teams. «Wir haben die Kontrolle verloren. Viele unnötige Fehler. Wenn du immer hinterherläufst, gibt dir das kein gutes Gefühl. Eine gute Halbzeit reicht in der Bundesliga nicht, um einen Punkt mitzunehmen», sagte Fischer nach dem 1:2 (1:0) beim 1. FC Köln.

Zugleich war der Coach nach seiner ersten Pleite mit Mainz aber auch darum bemüht, positive Schlüsse zu ziehen. «Wichtig ist, dass wir daraus lernen. Es wird in der Zukunft immer wieder Spiele geben, wo der Gegner Druck aufbauen wird. Da musst du mutig bleiben, darfst dich nicht verstecken und musst präzise sein in deinem Spiel. Das ist uns heute nicht gelungen», befand der 59-Jährige.

Torschütze Bell: «Müssen Druckphasen überstehen»

Vier Tage nach dem Sieg im Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim verspielten die Mainzer vor 50.000 Zuschauern trotz Pausenführung ihre Chance auf etwas Zählbares. «Wenn du führst, darfst du nicht so passiv werden. Gerade auswärts musst du weiter aktiv bleiben und auf das zweite Tor gehen. Das haben wir heute nicht gemacht», sagte Torschütze Stefan Bell. «Wir müssen solche Druckphasen überstehen und dürfen dabei nicht nur verwalten.»

Trotz des Rückschlags im Abstiegskampf gab sich Sportdirektor Niko Bungert kämpferisch: «Das wird uns jetzt nicht aus der Bahn werfen. Es ist die erste Niederlage unter dem neuen Trainer nach sieben Spielen. Dass uns das irgendwann erwischt, ist klar. Trotzdem sind wir natürlich enttäuscht. Aber wir wollen weiter auf Punktejagd gehen», sagte Bungert und verwies auch auf einige Ausfälle in der Mannschaft, etwa den erkrankten Nadiem Amiri.

Nächste Partie gegen Wolfsburg

Die nächste Chance auf Punkte hat Mainz am kommenden Samstag (15.30 Uhr) zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Bis dahin steht die Mannschaft vorerst auf Tabellenrang 17. Schlusslicht St. Pauli ist punktgleich, hat jedoch ein Spiel weniger auf dem Konto. Der 1. FC Heidenheim auf dem Relegationsplatz liegt nach dem Remis gegen den kommenden Mainzer Gegner Wolfsburg derzeit einen Zähler vor den Rheinhessen.