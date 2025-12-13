Kontrollaktion zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

In Rheinland-Pfalz setzt die Polizei verstärkt auf Kontrollen und Prävention. Ziel ist, die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr stärker ins Bewusstsein zu rücken.

Mainz (dpa/lrs) – Die Polizei in Rheinland-Pfalz plant ab Montag verstärkte Kontrollen und Präventionsarbeit gegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr. Diese Maßnahmen sind Teil der europaweiten Roadpol-Woche vom 15. bis 21. Dezember. Unter anderem beteiligen sich die Polizeipräsidien Rheinpfalz, Westpfalz und Koblenz an der Aktion.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz erklärte, man wolle mit der Aktion auf die Risiken im Straßenverkehr durch Alkohol- und Drogeneinfluss hinweisen und das öffentliche Bewusstsein dafür schärfen. In Mainz wird die Polizei keine festen Kontrollstellen einrichten, aber während der Streifen gezielt auf Alkohol und Drogen achten.

Allein im Gebiet des Polizeipräsidiums Rheinpfalz verursachten berauschende Mittel wie Alkohol, Drogen oder Medikamente im vergangenen Jahr 620 Verkehrsunfälle. Während die Zahl der Unfälle durch Alkohol sank, stieg die Zahl der Unfälle durch Drogen.

Roadpol ist ein europaweites Polizeinetzwerk, das sich seit vielen Jahren für mehr Sicherheit auf Europas Straßen einsetzt.