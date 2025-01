Kompletter Geldautomat in Mainz gestohlen

Mainz (dpa) - In Mainz ist ein kompletter, über 500 Kilogramm schwerer Geldautomat gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, waren am Mittwochmorgen zwischen 7.30 und 8.00 Uhr vermutlich mehrere Täter mit schwerem Gerät über einen längeren Zeitraum beteiligt. Zudem hätten die Täter wahrscheinlich ein größeres Auto oder einen Kleintransporter genutzt, um den Automaten zu transportieren. Zeugen, die das Fahrzeug, die Täter oder etwas Ungewöhnliches gesehen haben, wurden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz in Verbindung zu setzen.