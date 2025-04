Mainz (dpa/lrs) – Nach Ansicht des Landkreis- und des Städtetags kann die Bezahlkarte für Geflüchtete in den rheinland-pfälzischen Kommunen und Kreisen zügig kommen. Mit dem Integrationsministerium sei eine schmale Positivliste vereinbart worden, berichteten die geschäftsführenden Direktoren der beiden kommunalen Spitzenverbände, Andreas Göbel und Lisa Diener, nach dem Gespräch mit Ministerin Katharina Binz (Grüne) in Mainz. «Wir haben erreicht, was wir wollten», sagte Göbel. Das Ministerium wollte sich am Nachmittag äußern.

Eine allgemeine Überweisungsfunktion sei ausgeschlossen, und die Bezahlkarte könne auch nicht für Überweisungen auf ein eigenes Konto genutzt werden. «Die Restriktionsfunktion bleibt erhalten», sagte Göbel.

Positivliste für Miete, ÖPNV und Handys

Mietzahlungen, Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr und Handyverträge sollten als Überweisungsmöglichkeiten möglich werden und auf den Positivlisten aufgenommen werden, erläuterten Diener und Göbel.

Das Ziel einer Lenkungsfunktion werde gegeben sein, sagte Diener. Es werde zwar einen Verwaltungsaufwand geben, um die jeweiligen IBAN für die Personen freizuschalten, dieser werde aber nur am Anfang anfallen.

Ein technisches Problem sehen die kommunalen Spitzenverbände nicht mehr. Denn das Ministerium hatte mitgeteilt, dass die Kommunen voraussichtlich im Verlauf dieses Quartals nach Zeichnung einer Kooperationsvereinbarung an der Bezahlkarte des Landes partizipieren könnten.

Bezahlkarten können seit Mitte März in allen sechs Aufnahmeeinrichtungen des Landes genutzt werden. Volljährige, alleinstehende Asylbewerber bekommen einen Betrag von 196 Euro. Davon könnten sie monatlich 130 Euro abheben.