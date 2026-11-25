Immer wieder sehen sich Kommunen Cyberangriffen ausgesetzt, mit teils heftigen Folgen. Die Attacken können auf vielerlei Arten erfolgen. Wie das Land Städte und Gemeinden unterstützt.

Mainz (dpa/lrs) – Bislang gibt es in Rheinland-Pfalz keine Pflicht für Kommunen, Cyberangriffe auf die eigene technische Infrastruktur zu melden. Das könnte sich in Zukunft ändern. In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage aus der AfD-Fraktion kündigte das zuständige Finanzministerium in Mainz an, die Frage der Meldepflicht für Kommunen erneut zu bewerten. «Derzeit besteht eine gesetzliche Meldepflicht zu Sicherheitsvorfällen nur für Landesbehörden», heißt es darin.

Bekannt wurden dem Landeskriminalamt (LKA) den Angaben zufolge für die Jahre 2023 bis 2025 insgesamt 25 Cyberangriffe auf kommunale Gebietskörperschaften: zwölf im Jahr 2023, vier im Jahr 2024 sowie neun im vergangenen Jahr. Für dieses Jahr sprach das Finanzministerium im August von bereits acht betroffenen Kommunen.

Kriminelle haben es auf Daten abgesehen oder fordern Lösegeld

Darunter waren Fälle von Computersabotage oder Datenveränderungen sowie Angriffe mit Ransomware. Letzteres ist Schadsoftware, mit der Daten verschlüsselt werden oder der Zugriff darauf gesperrt wird. Auch gab es Fälle von Phishing, bei dem sich ein Angreifer als vertrauenswürdig ausgibt, um an sensible Daten oder Passwörter zu kommen. Das kann beispielsweise via Mail geschehen mit Anhängen, die Schadsoftware enthalten oder über Links zu täuschend echt aussehenden Login-Seiten.

Das Finanzministerium spricht darüber hinaus von Brute-Force-Angriffen. Bei denen wird – grob gesagt – mit Rechenleistung versucht, Passwörter oder PINs zu knacken. In der Antwort erwähnt das Ministerium darüber hinaus Distributed-Denial-of-Service-Angriffe. Bei diesen wird versucht, eine Internetseite oder ein Netzwerk mit einer riesigen Menge an Anfragen unerreichbar zu machen.

Cyber-Notruf soll Kommunen unterstützen

Seit Anfang 2025 gibt es für den Fall von Attacken einen Cyber-Notruf für Kommunen in Rheinland-Pfalz. Laut Ministerium haben ihn bislang zwei Kommunalverwaltungen genutzt, jeweils 2026: die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen sowie die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe (beide im Kreis Mainz-Bingen).

Die Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Nahe etwa war bei einer Attacke im Juli dieses Jahres aus ihrem eigenen System ausgesperrt worden, es wurde Lösegeld gefordert. Für Bürgermeister Benedikt Seemann (CDU) fühlte sich das an, als sei man aus dem eigenen Haus ausgesperrt, wie er seinerzeit sagte.

Cybersicherheit im Entwurf für Doppelhaushalt ein Thema

Noch gut in Erinnerung ist in Rheinland-Pfalz auch der Hackerangriff auf den Rhein-Pfalz-Kreis im Oktober 2022. Damals hatte die Verwaltung monatelang in eine Art Notbetrieb wechseln müssen, abgeflossene Daten tauchten im Darknet auf. Die Kreisverwaltung sprach von einem vollständigen, wochenlangen Stillstand der Verwaltung und damit verbundenen Kosten von mehr als 1,7 Millionen Euro.

Wie bedeutend das Thema Cybersicherheit dem Land Rheinland-Pfalz ist, zeigte sich zuletzt auch bei der Vorstellung des Regierungsentwurfs für den Doppelhaushalt 2027/28. Finanzministerin Doris Ahnen kündigte an, dass der Personalbestand in Ministerien erhöht werden soll, die Rede ist von 166 neuen Stellen. Als Gründe, warum es die brauche, nannte die SPD-Politikerin unter anderem explizit den Kampf gegen Cybercrime.