Ein Transporterfahrer will auf der Bundesstraße 42 abbiegen. Dabei stößt er mit einem Motorrad zusammen. Wenig später landete ein Rettungshubschrauber.

Erpel (dpa/lrs) – Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Bundesstraße bei Erpel (Landkreis Neuwied) bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter schwer verletzt worden. Die Fahrzeuge seien kollidiert, als der 38 Jahre alte Transporter-Fahrer links auf die Bundesstraße 42 abbiegen wollte, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gekommen. Nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag war die Bundesstraße den Angaben zufolge für eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.