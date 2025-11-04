Kollision mit Sattelzug – zwei Verletzte

Ein Auto bleibt nach einem Crash mit einem Lastwagen auf dem Dach liegen. Was die Polizei zu dem Unfall mit zwei Verletzten sagt.

Kell am See (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelzug sind in Kell am See (Landkreis Trier-Saarburg) zwei Menschen verletzt worden. Das Auto eines 82-Jährigen kollidierte am Dienstagabend mit dem hinteren Teil eines Lastwagens, wurde zur Seite geschleudert und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der 64-jährige Lastwagenfahrer auf eine vorfahrtsberechtigte Straße abbiegen, auf der der Autofahrer unterwegs war. Warum es dabei zu der Kollision kam, war zunächst unklar. Der 82-Jährige wurde leicht verletzt, seine 76 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.