Nach einem Wasserrohrbruch in einem Ortsteil von Sinzig gibt es aufgrund der Hitze für Betroffene freien Eintritt in ein Thermalbad. Die Verwaltung ruft umliegende Ortsteile zum Wassersparen auf.

Sinzig (dpa/lrs) - Ungewöhnliche Maßnahme nach dem Ausfall der Trinkwasserversorgung in einem Stadtteil von Sinzig (Landkreis Ahrweiler): Die Einwohner des betroffenen Ortsteils Koisdorf erhalten aufgrund der aktuellen Temperaturen am Mittwoch kostenfreien Eintritt in ein Thermalbad im benachbarten Bad Breisig, wie die Stadtverwaltung Sinzig mittelte. Vor Ort sei der Personalausweis vorzulegen.

Ursache für den Ausfall seit dem frühen Morgen ist nach Angaben einer Sprecherin der Stadtwerke Rhein-Ahr ein Wasserrohrbruch. Beschädigt sei die Transportleitung eines Hochbehälters. Dieser leitet das Trinkwasser in Richtung Koisdorf. Aus den Wasserhähnen komme derzeit kein Wasser mehr, hieß es.

Reparatur dauert möglicherweise bis zum Nachmittag an

Für die Bevölkerung wurden demnach mehrere Standorte eingerichtet, an denen Trinkwasser sowie Wasser für betriebliche Zwecke entnommen werden kann. Zur Entlastung des Wassersystems werden nach Angaben der Stadtverwaltung die Anwohner der Ortsteile Westum und Löhndorf sowie der Sinziger Kernstadt darum gebeten, Wasser nur sparsam zu entnehmen.

Die Stadtwerke begannen am Vormittag mit den Reparaturarbeiten. Wie lange es dauern werde, bis die rund 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner wieder Wasser aus dem Hahn bekommen, sei nicht genau vorherzusagen. Möglicherweise werde der Schaden bis zum Nachmittag wieder behoben sein.