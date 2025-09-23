Mit Denkmal-Charakter, aber auch schlicht und würdig: So soll Helmut Kohls letzte Ruhestätte nach Ansicht der Witwe sein. Die Arbeiten dazu laufen nun.

Speyer (dpa/lrs) – In der Diskussion über das Grab von Helmut Kohl in Speyer haben Bistum und Domkapitel den Beginn der Arbeiten zur endgültigen Gestaltung der letzten Ruhestätte des langjährigen Bundeskanzlers begrüßt. «Wir hoffen, dass mit der finalen Grabgestaltung Ruhe in die Diskussionen um Ort und Form des Grabes kommt und die Menschen im Adenauerpark einen würdigen Ort finden, wo sie des verstorbenen Altkanzlers gedenken und für ihn beten können», hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Wann die Gestaltung fertig sein soll

Kohls Witwe Maike Kohl-Richter hatte der dpa am Montag am Rande der Arbeiten bestätigt, dass die endgültige Gestaltung begonnen habe und im Oktober fertiggestellt sein soll. Kohl war am 16. Juni 2017 in Ludwigshafen gestorben und am 1. Juli 2017 in Speyer beigesetzt worden.

2019 war sein Grab mit Pfälzer Buntsandstein aus der Region erstmals neu gestaltet worden. Kohl-Richter brachte es Kritik ein, dass sie dabei nicht auch das schlichte, massive Holzkreuz mit Helmut Kohls Namen gegen einen Grabstein getauscht hatte. Der dpa hatte sie einmal gesagt, sie wolle das Grab Stück für Stück gestalten.

Bei wem die Verantwortung liegt

Das Domkapitel Speyer sei dem Wunsch des Altkanzlers nach einem Begräbnis in Speyer nachgekommen und habe für einen Teil des Kapitelsfriedhofs die Nutzungsrechte an die Stadt Speyer übertragen, hieß es in der Mitteilung des Domkapitels. In einem Vor-Ort-Termin am Montag sei die Abgrenzung zwischen der Grabfläche und der Fläche des eigentlichen Kapitelfriedhofs besprochen worden. «Die konkrete Grabgestaltung liegt in der Verantwortung der Witwe.»