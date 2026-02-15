Westerwaldkreis
Nach dem Fastnachtsumzug in Höhr-Grenzhausen gibt es Auseinandersetzungen auf einer Feier. Die Polizei spricht von mehreren Körperverletzungen und ermittelt zu den Hintergründen.

Höhr-Grenzhausen (dpa/lrs) – Bei einer Party nach dem Fastnachtsumzug in Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Es habe mehrere Körperverletzungen gegeben, teilte die Polizei Montabaur mit. Zwei Verletzte mussten vom Rettungsdienst behandelt beziehungsweise in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es wurden mehrere Anzeigen aufgenommen und Platzverweise ausgesprochen. Zu den näheren Umständen der Auseinandersetzungen könnten noch keine Angaben gemacht werden, es gebe weitere Ermittlungen, hieß es.

