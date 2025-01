Koch und Sommelière des Jahres kommen aus Rheinland-Pfalz

Was tut sich in der rheinland-pfälzischen Spitzengastronomie? Der «Gault&Millau» hat seine jährliche Auswahl getroffen - und das Bundesland sahnt gleich mehrere Spitzenplätze ab.

München/Mainz (dpa/lrs) – Der Restaurantführer «Gault&Millau» 2025 hat Benjamin Peifer vom «Intense» in Wachenheim an der Weinstraße zum Koch des Jahres gekürt. Das Lokal verdiene wie kaum ein anderes in Deutschland das Prädikat Gesamtkunstwerk, teilte Herausgeber Jochen Rädeker in München mit. «Von der „Gude Stubb“ über den Zen-Garten bis zur offenen Küche mit großem, offenem Grill bietet er seinen Gästen ein ganzheitliches Erlebnis auf höchstem Niveau.»

Die eigentliche Kunst sei aber sein Küchenstil: Peifer kopiere nichts und niemanden bei seiner Kombination traditioneller Pfälzer Gasthauskulinarik mit japanischer Hochküche, hieß es in der Laudatio. Der «Gault&Millau» gilt neben dem «Guide Michelin» als wichtigster Gourmetführer Deutschlands.

Auch Sommelière des Jahres kommt aus Rheinland-Pfalz

Noch eine Auszeichnung geht nach Rheinland-Pfalz: Désirée Steinheuer von «Steinheuers Restaurant Zur Alten Post» in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist Sommelière des Jahres.

«Die einzigartige Mischung zwischen einer fulminanten Auswahl der größten, gereiften Weine der Welt und dem besten, was die Region aktuell zu bieten hat, gelingt nur im beständigen Austausch», hieß es in der Laudatio. «Beides höchst kenntnisreich als Pairing oder Empfehlung den Gästen nahezubringen, ist eine Kunst, die nur wenige so perfekt beherrschen wie Désirée Steinheuer.»

Viele Restaurants ausgezeichnet

Bei den Restaurants erhielt das «Waldhotel Sonnora» in Dreis (Kreis Bernkastel-Wittlich) die höchste Bewertung in Rheinland-Pfalz: fünf rote Kochmützen. Diese Topbewertung haben deutschlandweit nur vier weitere Restaurants. Fünf schwarze Hauben erhielt in Rheinland-Pfalz das «schanz. restaurant.» in Piesport an der Mosel. Zumeist sind die Hauben schwarz – rot steht für «herausragend in seiner Kategorie».

Mit vier roten Kochmützen wurden das «L.A. Jordan» im pfälzischen Deidesheim und «Steinheuers Restaurant Zur Alten Post» in Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgezeichnet sowie das «Intense» in Wachenheim an der Weinstraße.

Herausgeber Rädeker betonte: «Die absolute Spitze in Deutschland ist noch besser und größer geworden – 20 Prozent mehr Auszeichnungen mit vier oder fünf Hauben sind ein eindrucksvoller Qualitätsausweis für die deutsche Gastronomie.» Dazu komme ein starker Trend zu nachhaltigen Konzepten und zum Einsatz regionaler Waren. «Keine Frage: Wer gut isst, lebt gesünder und glücklicher. Und das geht heute besser denn je.»