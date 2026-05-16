Berlin (dpa) – Für Torwart Josué Duverger vom deutschen Oberligisten FC Cosmos Koblenz geht ein Traum in Erfüllung. Der 26-Jährige zählt zum Aufgebot Haitis für die WM, das der nationale Fußball-Verband bekanntgab. Dass Duverger dabei ist, sei «eine große Ehre für unseren Verein und ein stolzer Moment für die gesamte Gemeinde», schrieb sein Club auf der Homepage.

«Für uns ist er nicht nur ein Torwart. Er ist ein Vorbild an Haltung, Charakter und Bescheidenheit. Jemand, der zeigt, was möglich ist, wenn man an sich glaubt. Wir sind unglaublich stolz auf seine Geschichte und auf das, was jetzt vor ihm liegt», erklärte der Fünftligist aus Rheinland-Pfalz und betonte: «Josué – die gesamte Cosmos-Family steht hinter dir!! Wir supporten dich. Für Haiti. Für die WM. Und für deinen nächsten großen Schritt.»

Schwere Gegner für Haiti

Bei der am 11. Juni in den USA, Kanada und Mexiko beginnenden Endrunde ist Haiti in seiner Vorrundengruppe krasser Außenseiter. Gegner sind dann Rekordweltmeister Brasilien, WM-Halbfinalist Marokko und Schottland. Die Schotten sind am 14. Juni (3.00 Uhr/MESZ) in Boston erster Kontrahent der Auswahl des Karibik-Staates. Haiti ist erstmals wieder seit dem Turnier 1974 in Deutschland bei einer WM dabei.