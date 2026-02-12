Überschwemmungen
Koblenz schützt sich vor Hochwasser – keine Extremlage
Hochwasser am Rhein
Steigende Pegelstände an Rhein und Mosel - in Koblenz wird ein Teil einer Schutzwand errichtet. Manche Autofahrer sollten handeln.

Koblenz (dpa/lrs) – Angesichts steigender Wasserstände von Rhein und Mosel hat die Feuerwehr Koblenz einen Teilaufbau einer mobilen Hochwasserschutzwand am Zusammenfluss der beiden Flüsse angekündigt. Die Durchgänge zum Rhein im Stadtteil Neuendorf werden daher verschlossen.

Das Peter-Altmeier-Ufer und Rhein-Leinpfade können laut der Feuerwehr überschwemmt werden. Es kann deshalb Straßensperrungen geben. Geparkte Autos am Peter-Altmeier-Ufer sollten weggefahren werden.

Viel Regen

Die wiederholten, teils schauerartigen Regenfälle der vergangenen Tage hatten zum Anschwellen der Flüsse in Rheinland-Pfalz geführt. Von gravierenden Überschwemmungen aber war in den Berichten der Hochwasservorhersagezentrale des Landes vorerst keine Rede.

