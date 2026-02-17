Die Wasserstände in Rhein und Mosel steigen wieder leicht. Die Feuerwehr Koblenz bleibt wachsam. Was wird erwartet?

Koblenz (dpa/lrs) – Die Wasserstände in Rhein und Mosel sollen in den kommenden Tagen wieder leicht steigen. In Koblenz wird ein Scheitelpunkt am frühen Donnerstagmorgen erwartet, wie die Stadt mitteilte. Demnach soll er die Fünfmetermarke wie auch am Wochenende nicht überschreiten. Der Wasserstand in Rhein und Mosel bleibe allgemein hoch, hieß es.

«Die Feuerwehr Koblenz beobachtet die Entwicklung und führt weiterhin ihre Hochwasserkontrollfahrten durch», teilte die Stadt weiter mit. Wiederholte, teils schauerartige Regenfälle hatten zum Anschwellen der Flüsse in Rheinland-Pfalz und im Saarland geführt. Auch in den kommenden Tagen kann es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge immer wieder regnen, teils schauerartig und vereinzelt mit Gewitter.

Bereits in der vergangenen Woche wurden in Abschnitten Hochwasserschutzwände aufgebaut. Während die Hochwasserschutztore in Ehrenbreitstein noch geschlossen bleiben, wird der Durchgang an der Kirche im Stadtteil Neuendorf für Fußgänger wieder geöffnet. Wer will, darf auch am Peter-Altmeier-Ufer wieder parken.