Koblenz bereitet sich auf steigende Pegelstände vor. Der Höchststand wird am Wochenende erwartet. Welche Bereiche betroffen sind und was das für den Rosenmontagsumzug bedeutet.

Koblenz (dpa/lrs) – Angesichts steigender Wasserstände von Rhein und Mosel hat die Feuerwehr in Koblenz Hochwasserschutzwände aufgebaut. Dies sei im Stadtteil Neuendorf geschehen, wo auch die Durchgänge zum Rhein verschlossen wurden, teilte die Stadt mit. Demnach werden auch im Stadtteil Ehrenbreitstein die Hochwasserschutztore in der Charlottenstraße, der Coenengasse und am Kapuzinerplatz geschlossen.

Die wiederholten, teils schauerartigen Regenfälle der vergangenen Tage hatten zum Anschwellen der Flüsse in Rheinland-Pfalz geführt. Nach derzeitigen Prognosen sei zu erwarten, dass der Pegel in Koblenz am Sonntagnachmittag mit 5,50 Meter auf den Höchststand ansteige, hieß es von der Stadt. Teilbereiche des Peter-Altmeier-Ufers könnten demnach überspült werden. Es sei auch möglich, dass Straßen oder Parkplätze im Bereich der Altstadt gesperrt werden. Autos sollten nicht in Ufernähe geparkt werden.

Der Rosenmontagsumzug leide nicht darunter, teilte die Stadt weiter mit. Nur die Ausstellungsfläche könnte angepasst werden. Auch der Karnevalszug im Bereich Neuendorf am Sonntag könne wie geplant stattfinden. Für die Bundesstraßen in den Mosel-Stadtteilen Lay und Güls sieht die Stadt derzeit keine Auswirkungen.