Wer in der Südpfalz mit der Bahn unterwegs ist, muss bald Geduld mitbringen: Ein Knotenbahnhof wird gesperrt - knapp zehn Wochen lang.

Winden in der Pfalz (dpa/lrs) – Durch den Knotenbahnhof Winden/Pfalz (Landkreis Germersheim) fahren ab dem Abend des 24. Juli 2026 keine Züge mehr. Bis einschließlich Ende September werde der Bahnverkehr auf den Strecken rund um Winden eingestellt, teilte der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mit.

Betroffen sind demnach Fahrgäste auf den Strecken zwischen Landau und Kandel über Winden, zwischen Winden und Wissembourg sowie zwischen Winden und Bad Bergzabern. Grund für die Sperrung sei, dass die Strecken für die neuen elektronischen Stellwerke vorbereitet werden. Außerdem stehen Gleisbauarbeiten an.

Vier Buslinien als Ersatz unterwegs

Für die Dauer der Sperrung soll es mehrere Ersatzbuslinien geben, so der Verband. Als Ersatz für den Regionalexpress 6 fährt zwischen Kandel und Landau ein Expressbus ohne Zwischenhalte. Wer sonst mit den Regionalbahnen 51, 53 oder 54 unterwegs ist, kann dagegen eine entsprechende Ersatzbuslinie mit Zwischenhalten nehmen. Weitere Informationen bekommen Fahrgäste demnach ab dem Wochenende unter anderem über die Onlineauskunft der Deutschen Bahn.

Es ist nicht die einzige Behinderung, auf die sich die Menschen in der Region in den kommenden Monaten einstellen müssen. Vom 17. August bis 25. September 2026 – also zeitgleich mit der Sperrung um Winden – fahren keine Züge zwischen Landau und Wilgartswiesen (Strecke Landau-Pirmasens).