Verkehrskontrollen in Bitburg: Die Polizei stoppt mehrere Fahrer mit teils extrem hohen Alkoholwerten. Ein Mann bringt es auf 2,95 Promille.

Bitburg (dpa/lrs) – Mit teils extrem hohen Alkoholwerten hat die Polizei am Wochenende mehrere Autofahrer in Bitburg aus dem Verkehr gezogen. Bei Kontrollen stellten die Beamten bei einem Fahrer knapp drei Promille Alkohol im Blut fest, wie es in einer Mitteilung hieß.

Ein 61-Jähriger erreichte demnach bei einem Atemalkoholtest 1,27 Promille, ein 56-Jähriger 1,28 Promille, ein 59-Jähriger 1,38 Promille. Bei einem Mann, der Schlangenlinien fuhr und dabei einen Leitpfosten mitnahm, zeigte der Test ein Promille an. Bei einem Mann, der mit seinem Auto eine Verkehrsinsel beschädigt hatte, ergab der Test sogar 2,95 Promille. Zudem wurden mehrere Fahrer mit positiven Drogentests festgestellt.

In allen Fällen wurden Blutproben entnommen und entsprechende Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In mehreren Fällen wurde zudem der Führerschein mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.