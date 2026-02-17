Blutende Platzwunde
In eine nächtliche Bahn wirft ein Unbekannter am Wochenende einen Böller. Eine Frau muss daraufhin ins Krankenhaus. Nun laufen die Ermittlungen.

Limburgerhof (dpa/lrs) – Bei der Explosion eines Knallkörpers in einer S-Bahn in der Pfalz ist eine 21 Jahre alte Frau am Oberschenkel verletzt worden. Wie die Bundespolizei in Kaiserslautern mitteilte, hatten sechs junge Männer die S3 am Bahnhof Limburgerhof am 14. Februar gegen 00.50 Uhr verlassen. Einer aus der Gruppe warf dabei den Knallkörper in den mit Reisenden besetzten Zug. Eine junge Frau erlitt demnach eine blutende Platzwunde am Oberschenkel.

Andere Reisende konnten sich in Sicherheit bringen. Der Rettungsdienst habe die Verletzte versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht, hieß es. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der Zug konnte die Fahrt mit 35 Minuten Verspätung fortsetzen.

