Christian Heidel machte Jürgen Klopp einst zum Trainer. Nun freut er sich daher besonders über den nächsten Karriereschritt des einstigen Mainzers.

Mainz (dpa/lrs) – Die Ernennung von Jürgen Klopp zum Bundestrainer hat beim FSV Mainz 05 besondere Freude ausgelöst. Sportvorstand Christian Heidel, der Klopp 2001 zum Trainer machte, gratulierte dem 59-Jährigen und dessen langjährigem Assistenten Peter Krawietz und erinnerte an die besondere Verbindung nach Mainz. «Herzlichen Glückwunsch an Jürgen Klopp und Peter Krawietz und von Herzen alles Gute für ihre neue Aufgabe», sagte Heidel.

«Ganz Fußball-Deutschland wünscht ihnen mit der Nationalmannschaft viel Erfolg», fügte der 63-Jährige hinzu. «Aus Mainz drücken wir beiden die Daumen noch ein wenig fester, weil sie bei uns ihre herausragende Trainerlaufbahn begonnen und den Verein von Grund auf geprägt haben – und dem Verein immer noch eng verbunden sind. Einmal Mainzer, immer Mainzer», erklärte er.

Heidel hatte den damaligen Profi Klopp nach der Trennung von Trainer Eckhard Krautzun quasi über Nacht zum Cheftrainer befördert. Der damals 33-Jährige galt zunächst als Übergangslösung, führte Mainz 05 aber 2004 erstmals in die Bundesliga. Nach dem Abstieg 2007 blieb Klopp noch eine weitere Saison im Amt. Krawietz gehörte bereits damals als Co-Trainer zu seinem Trainerteam.