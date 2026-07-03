Mainz (dpa) – Jürgen Klopp könnte bald vor versammelter Kollegenschaft in Mainz als neuer Bundestrainer sprechen – wenn sich der 59-Jährige mit dem DFB einig wird und an seine Termine hält. Der Starcoach ist für den Eröffnungsvortrag beim internationalen Trainerkongress vom 27. bis 29. Juli eingeplant.

Dies geht aus einer Pressemitteilung des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer hervor. Der BDFL erwartet dabei rund 1.400 Fußballtrainerinnen und -trainer aus dem Profi- und Amateurbereich. Auf dpa-Anfrage erklärte eine Sprecherin, dass man weiter davon ausgehe, dass Klopp komme – man werde aber natürlich noch mal das Gespräch mit ihm suchen.

Nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann als Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist Klopp der Topkandidat auf dessen Nachfolge. «Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens wird die DFB-Spitze nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen. Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert», hieß es in einer DFB-Mitteilung.

Auch Wück und Sebastian Hoeneß dabei

Der Schwabe ist seit Januar 2025 als Head of Global Soccer für die Red Bull GmbH tätig. Davor war Klopp als Trainer sehr erfolgreich bei Borussia Dortmund und dem FC Liverpool. Mit dem BVB wurde er deutscher Meister, mit Liverpool gewann er den englischen Titel und 2019 die Champions League.

Neben Klopp haben sich weitere prominente Trainer für den Kongress angesagt: Frauen-Bundestrainer Christian Wück, Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart, Marie-Louise Eta (1. FC Union Berlin Frauen), Florian Kohfeldt (SV Darmstadt 98) und Markus Gaugisch, Chefcoach der deutschen Handballerinnen. Die Tagung gilt als großes Branchentreffen.