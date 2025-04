Worms (dpa/lrs) – Das Klinikum Worms ist in ein Netzwerk zur Versorgung und Erforschung von Long Covid bei Kindern und Jugendlichen aufgenommen worden. Wie das Klinikum mitteilte, will man sich mit dem Eintritt in das bundesweite Netzwerk Pednet-LC als zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche mit Long Covid oder dem Chronischen Fatigue-Syndrom (ME/CFS) in Rheinland-Pfalz etablieren.

«Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit im PEDNET-LC-Netzwerk können wir betroffenen Familien eine strukturierte und wohnortnahe Unterstützung bieten», sagte Markus Knuf, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendmedizin am Klinikum Worms, in einer Mitteilung. Man werde nun sukzessive Strukturen für eine spezialisierte Betreuung betroffener Kinder und Jugendlicher in Rheinland-Pfalz schaffen.

Durch das vom Bundesgesundheitsministerium geförderte Modellprojekt Pednet-LC sollen bundesweit über 30 spezialisierte Versorgungszentren aufgebaut werden. Unter anderem sind auch die Universitätsmedizin Mainz und das Universitätsklinikum des Saarlandes an dem Projekt beteiligt.