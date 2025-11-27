Klinik in Bad Sobernheim zweimal evakuiert

Mehr als 200 Patienten haben wegen einer Rauchentwicklung in einer Klinik innerhalb weniger Stunden wiederholt das Gebäude verlassen müssen. Die Ursache ist noch unklar.

Bad Sobernheim (dpa/lrs) – Eine Klinik in Bad Sobernheim ist innerhalb von wenigen Stunden zweimal evakuiert worden. Bereits am Mittwochabend sei es zu einer Rauchentwicklung in dem Gebäude gekommen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Am frühen Donnerstagmorgen mussten die mehr als 200 Patienten die Klinik dann erneut verlassen – es sei erneut zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Am Mittwochabend habe es sich um einen Schwelbrand am Dach gehandelt. Es habe keine offenen Flammen gegeben, so der Sprecher. Die Brandursache sei noch ungeklärt. Auch am Donnerstagmorgen habe es keine offenen Flammen gegeben. Es seien wenige Menschen durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.