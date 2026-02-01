Der Streit um einen harmlosen Streich läuft in Rheinhessen erheblich aus dem Ruder. Laut Polizei feuerten 13-Jährige eine Schreckschusswaffe ab. Zuvor soll ein 70-Jähriger die Kinder bedroht haben.

Essenheim (dpa/lrs) – Nach Klingelstreichen ist im rheinhessischen Essenheim ein Streit zwischen vier Teenagern und einem 70-Jährigen eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, gab am Samstagabend eines der 13-jährigen Kinder mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe in die Luft sowie in die Richtung des Mannes ab. Zudem sei der 70-Jährige von den Kindern mit einem Stock geschlagen und im Gesicht verletzt worden, ergänzte die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatte es zunächst einen verbalen Streit gegeben, da sich der Mann durch die Lautstärke der Kinder sowie durch Klingelstreiche gestört fühlte. In der Folge habe der Mann die 13-Jährigen verfolgt und mit einer Leuchtstoffröhre bedroht, hieß es. Bei einer erneuten Konfrontation habe er das Fahrrad eines Kindes umgestoßen und beschädigte.

Die Beamten stellten die Schreckschusswaffe sicher und informierten die Erziehungsberechtigten der Kinder. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.