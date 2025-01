Mainz (dpa/lrs) – «Klick RHEIN und LAND bei uns, PFALZ Du Bock hast!» – Das ist der Titel der Kampagne, mit der Rheinland-Pfalz mehr Lehrerinnen und Lehrer für die Schulen im Land gewinnen will.

«Wir haben derzeit rund 44.000 Lehrkräfte an unseren mehr als 1.600 Schulen, so viele wie noch nie», sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) zum Start des Vorhabens in Mainz. «Aber wir brauchen noch mehr, damit wir auch in Zukunft eine gute Unterrichtsversorgung anbieten können.»

Zentrales Element der Kampagne ist die Homepage www.lehrer-in.rlp.de. Dort werden vier Zielgruppen besonders angesprochen: Das sind Abiturientinnen und Abiturienten, die ins Lehramtsstudium einsteigen wollen und Personen mit einem abgeschlossenen Studium, die vor dem Einstieg ins Referendariat stehen.

Dazu kommen nach Angaben des Bildungsministeriums Angehörige anderer Berufsgruppen, die eine neue Herausforderung suchen und sich einen Quer- oder Seiteneinstieg vorstellen können sowie ausgebildete Lehrkräfte, für die ein Wechsel der Schulart oder ein Standortwechsel nach Rheinland-Pfalz eine attraktive Option ist.