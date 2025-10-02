Sprendlingen (dpa/lrs) – Die Polizei hat im Landkreis Mainz-Bingen einen Mann erwischt, der ohne Führerschein, aber mit Alkohol und Drogen auf seinem Kleinkraftrad unterwegs war. Bei einer nächtlichen Kontrolle in Sprendlingen gab der 39-Jährige laut Polizei zunächst an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben, räumte dann aber ein, dass er keinen besitzt. Dabei ergaben sich den Angaben zufolge Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol- und Drogen stand. Den 39-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

