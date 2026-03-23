Zwei verletzte Frauen
Kleinkind übersteht Frontalzusammenstoß unverletzt
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Das Kleinkind bleibt unverletzt. (Symboldbild)
Stefan Puchner. DPA

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bleibt ein Kleinkind laut Polizei unverletzt. Die beiden Fahrerinnen mussten jedoch ins Krankenhaus gebracht werden.

Kaisersesch (dpa/lrs) – Ein Kleinkind hat einen Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Kaisersesch im Landkreis Cochem-Zell nach ersten Erkenntnissen der Polizei unverletzt überstanden. Wie die Beamten mitteilten, wollte die Mutter des Kindes am Nachmittag mit dem Wagen nach links Richtung Autobahn 48 abbiegen. Dabei habe sie ein entgegenkommendes Auto mit einer Frau am Steuer übersehen.

Beide Fahrerinnen wurden bei dem Zusammenprall verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Nähere Angaben zur Identität der Beteiligten und Details zu dem Kind machte die Polizei zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:260323-930-856674/1

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Verkehr

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