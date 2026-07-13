Zeugen bemerken am Abend einen Sattelzug, der auffällige Schlangenlinien fährt. Bei einer Kontrolle durch die Polizei entdecken die Beamten ein ungesichertes Kleinkind.

Kandel (dpa/lrs) – In der Fahrerkabine eines Sattelzugs hat die Polizei ein ungesichertes dreijähriges Kleinkind entdeckt. Bei dem 40 Jahre alten Fahrer und Vater des Kindes sei bei einer Verkehrskontrolle in Kandel am Samstagabend ein Atemalkoholwert von 2,19 Promille gemessen worden, teilte die Polizeidirektion Landau mit.

Der Sattelzug sei zunächst Zeugen auf der Bundesstraße 9 von Germersheim kommend aufgefallen, weil er auffällige Schlangenlinien gefahren sei. In der Fahrerkabine befand sich demnach neben dem Kind und dem 40-Jährigen auch dessen Frau.

Kleinkind während der Fahrt ungesichert

Das Kind schlief laut Polizei auf einer Pritsche und war weder durch einen Kindersitz noch durch andere Sicherungsmaterialien gesichert. Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren gegen ihn sei eingeleitet worden, hieß es.