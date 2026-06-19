Beim Landeanflug auf den Flugplatz Föhren stürzt ein Kleinflugzeug ab. Einer der Insassen verletzt sich leicht beim Versuch, persönliche Dinge aus dem brennenden Wrack zu retten.

Föhren (dpa/lrs) – Ein Kleinflugzeug ist beim Landeanflug auf den Flugplatz Föhren im Landkreis Trier-Saarburg abgestürzt. Beide Insassen hätten das Flugzeug nach dem Absturz am Freitagmittag eigenständig verlassen können, teilte die Polizei mit. Kurz darauf sei die Maschine in Brand geraten und vollständig zerstört worden.

Beide Insassen seien zunächst unverletzt geblieben. «Beim Versuch, persönliche Gegenstände aus dem brennenden Flugzeug zu bergen, erlitt einer der beiden Insassen leichte Verletzungen», so die Polizei. Die Person sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, das Wrack sei vom Flugplatzbetreiber geborgen worden. Wieso es zu dem Absturz kam, war zunächst unklar.