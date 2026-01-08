Kleines Hochwasser nach Niederschlägen im Saarland erwartet

Mit Regen und Schnee schwellen auch die Flüsse an. Im Saarland sind einzelne Überflutungen von Flächen und Kellern möglich.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Wegen vorhergesagter Niederschläge wird ein Anstieg der Wasserstände an Flüssen im Saarland erwartet. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz rechnete mit einem stärkeren Anstieg an den Pegeln im Einzugsgebiet der Saar ab der Nacht zum Freitag. Die Scheitel würden in der Nacht zum Samstag erwartet, teilte das Amt in Saarbrücken mit. «Es bildet sich ein kleines Hochwasser aus.»

Mögliche Auswirkungen seien stellenweise kleinere Ausuferungen, einzelne

Überflutungen land- und forstwirtschaftlicher Flächen und eng begrenzt örtliche Verkehrsbehinderungen. Vereinzelt sei auch die Überflutung tiefliegender Gebäude, Keller, Tiefgaragen und Unterführungen möglich.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Freitag teils kräftige Niederschläge voraus. Dabei soll es im Tiefland zunächst Regen geben, im Bergland zunehmend wieder Schnee. Das Hochwassermeldezentrum bleibe in Bereitschaft, hieß es.