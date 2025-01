Kleiner Falke steckt hinter Kühlergrill im Auto fest

Wittlich (dpa/lrs) – Eine Frau hat hinter dem Kühlergrill ihres Autos in Wittlich einen verletzten Turmfalken entdeckt. Sie sei gerade zu ihrem Wagen auf einem Parkplatz zurückgegangen, teilte die Polizei mit. Dann habe sie den Vogel bemerkt und die Polizei alarmiert.

Der Turmfalke kollidierte laut Polizei während der vorherigen Fahrt mit dem Auto und habe den Kühlergrill durchbrochen. Der Kühlergrill habe zwar einen Riss gehabt, sich aber zurückgebogen, sagte eine Sprecherin am Abend. So steckte der Vogel zwischen dem Gitter und dem eigentlichen Kühler fest. Die Polizisten befreiten den augenscheinlich verletzten Vogel aus seiner misslichen Lage. «Er wurde anschließend in die Hände einer ornithologisch fachkundigen Person übergeben», hieß es in der Mitteilung.