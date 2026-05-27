Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 74 werden sechs Kinder in einem Kleinbus leicht verletzt. Der Fahrer eines Pkw erleidet schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Ließem/Rittersdorf (dpa/lrs) – Bei einer Kollision zwischen einem Kleinbus und einem Pkw sind im Eifelkreis Bitburg-Prüm acht Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Alle Unfallbeteiligten, darunter auch mehrere Kinder, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Kleinbus sei zwischen den Orten Ließem und Rittersdorf unterwegs gewesen, als er in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenprallte.

In dem Pkw saßen nach Angaben der Polizei zwei Personen – der Fahrer wurde schwer verletzt. In dem Kleinbus befanden sich neben dem Fahrer noch sechs Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren. Sie erlitten demnach leichtere Verletzungen. Warum die Kinder in dem Kleinbus unterwegs waren, war zunächst unklar – ebenso wie die genaue Unfallursache.