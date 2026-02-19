Kriminalität
Kita-Mitarbeiter werden Übergriffe auf Kinder vorgeworfen
Gewalt und Missbrauch an Kindern
Gewalt und Missbrauch an Kindern
Annette Riedl. DPA

Der Beschäftige der Einrichtung in Edenkoben ist schon längere Zeit freigestellt. Verschiedene Stellen sind nun an der Aufarbeitung beteiligt.

Lesezeit 1 Minute

Landau/Edenkoben (dpa/lrs) – Einem Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) werden Übergriffe auf Kinder vorgeworfen. Das Kreisjugendamt sei in der Angelegenheit unter anderem mit der Kommune, dem Träger sowie dem Landesjugendamt als Aufsichtsbehörde im Austausch, teilte der Kreis Südliche Weinstraße in Landau mit.

Der Mitarbeiter sei bereits seit mehreren Monaten von seinem Arbeitgeber von der Arbeit freigestellt worden. Wann die möglichen Übergriffe waren und wie viele Kinder davon betroffen waren, teilte der Kreis zunächst nicht mit. Noch in dieser Woche ist den Angaben zufolge ein Elternabend geplant, bei dem auch Vertreter zuständiger Behörden und vom Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße dabei sein werden.

© dpa-infocom, dpa:260219-930-709782/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten