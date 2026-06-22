Nach nur einer Saison verlässt Urald King die Vet-Concept Gladiators Trier wieder. Für die Moselstädter ist der Abgang ein herber sportlicher Verlust.

Trier (dpa/lrs) – Basketball-Bundesligist Vet-Concept Gladiators Trier und US-Profi Urald King gehen nach nur einer gemeinsamen Saison wieder getrennte Wege. Der 35-Jährige sucht eine «neue Herausforderung», wie die Trierer mitteilten. Zu welchem Club King wechseln wird, stand zunächst nicht fest.

«An dieser Stelle möchte ich noch mal meinen großen Respekt für seine Leistung bei uns in diesem Jahr aussprechen. In unserer ersten BBL-Saison war er einer der Spieler, die wir neu verpflichtet haben und die sofort viel Verantwortung übernommen haben – sowohl auf dem Feld als auch in der Kabine», sagte Gladiators-Coach Jacques Schneider. Er habe mit dem Amerikaner «sehr gerne zusammengearbeitet».

King war im vergangenen Sommer vom dänischen Club Bakken Bears in die Moselstadt gewechselt. Beim BBL-Aufsteiger entwickelte er sich schnell zum Leistungsträger und bestritt wettbewerbsübergreifend 39 Pflichtspiele, davon 32 Begegnungen als Starter. Er erzielte dabei durchschnittlich 8,3 Punkte pro Partie und steuerte 4,9 Rebounds pro Spiel bei.