St. Ingbert (dpa/lrs) – Ein Kinderwagen und eine Lagerhalle haben in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) in der Nacht auf Samstag gebrannt. Die beiden Brände in derselben Straße seien gegen 2 Uhr von Anwohnern gemeldet worden, teilte die Feuerwehr mit. Der an einer Bushaltestelle stehende Kinderwagen habe zügig gelöscht werden können. In der Lagerhalle habe ein größerer Container gebrannt, das Feuer habe sich auf die Halle und das Dach ausgebreitet.
Da sich das Feuer in der Dachkonstruktion ausgebreitet habe, hätten sich die Löscharbeiten schwierig gestaltet. Bis etwa 7 Uhr sei die Feuerwehr mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt gewesen. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Ingbert seien im Einsatz gewesen. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
