Zwei Brände in einer Nacht: In St. Ingbert standen ein Kinderwagen und eine Lagerhalle in Flammen. Die Feuerwehr war mit rund 70 Kräften bis in den Morgen im Einsatz.

St. Ingbert (dpa/lrs) – Ein Kinderwagen und eine Lagerhalle haben in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) in der Nacht auf Samstag gebrannt. Die beiden Brände in derselben Straße seien gegen 2 Uhr von Anwohnern gemeldet worden, teilte die Feuerwehr mit. Der an einer Bushaltestelle stehende Kinderwagen habe zügig gelöscht werden können. In der Lagerhalle habe ein größerer Container gebrannt, das Feuer habe sich auf die Halle und das Dach ausgebreitet.

Da sich das Feuer in der Dachkonstruktion ausgebreitet habe, hätten sich die Löscharbeiten schwierig gestaltet. Bis etwa 7 Uhr sei die Feuerwehr mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt gewesen. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Ingbert seien im Einsatz gewesen. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.