Außergewöhnliche Projekte, die Kinder in belastenden Familiensituationen gezielt stärken - dafür wird eine Einrichtung in der Pfalz ausgezeichnet.

Mainz (dpa/lrs) – Den Kinderschutzpreis 2025 des Kinderschutzbundes Rheinland-Pfalz erhält die Lebenshilfe Germersheim für ihre Programme «KinderLeben – jetzt bin ich dran» und «KinderLeben Treff». Die beiden Projekte bieten 6- bis 14-Jährigen einen geschützten Raum, in dem sie ihre Gefühle teilen, Kraft schöpfen und Strategien für den Alltag entwickeln können, wie der Landesverband in Mainz mitteilte.

Die Angebote richten sich demnach an Kinder und Jugendliche, die mit einem schwer erkrankten oder beeinträchtigten Elternteil oder Geschwisterkind leben. Der Preis wird am 4. November im Landtag Rheinland-Pfalz überreicht. Zur Laudatio wird Ulla Schmidt erwartet, die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe.