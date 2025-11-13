Kinder und Jugendliche sind Schwerpunktthema im Landtag

Gewalt an Schulen, die Stadtbild-Debatte und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Das sind die Themen der aktuellen Debatte am zweiten Tag im Novemberplenum des Landtags.

Mainz (dpa/lrs) – Gewalt, Bedrohung, Angst an Schulen – darüber debattiert der rheinland-pfälzische Landtag an diesem Donnerstag auf Antrag der CDU-Opposition. Auf Initiative der Grünen geht es in der aktuellen Debatte anschließend um den Landesbeauftragten gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen.

Die AfD greift die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestoßene Stadtbild-Debatte auf. «Stadtbild und Migration in Rheinland-Pfalz», heißt ihr Thema für die aktuelle Debatte.

Danach stehen noch rund 20 Gesetzesvorhaben und Anträge auf der Tagesordnung.

