Mainz (dpa/lrs) – Wie ist es um die Mitwirkungsmöglichkeiten von jungen Menschen in Rheinland-Pfalz bestellt? Dieser Frage ist der Kinder- und Jugendbericht in dieser Legislaturperiode nachgegangen. An diesem Dienstag (15.00 Uhr) wird er von Jugendministerin Katharina Binz (Grüne) in Mainz vorgestellt. Konkret lautet das Thema des mittlerweile vierten Berichts «Beteiligung aller jungen Menschen in Rheinland-Pfalz – zwischen Anspruch und Wirklichkeit».

Beteiligt waren die Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die Uni Trier und das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz. Für den Bericht sind unter anderem mehr als 1.200 Jugendliche und junge Erwachsene befragt worden. Der vorherige Bericht aus dem Jahr 2021 hatte das Thema Inklusion in den Mittelpunkt gerückt.