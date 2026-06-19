Kleine Helden
Kinder retten Zweijährigen im Freibad
Freibad
Die Kinder erkannten die lebensgefährliche Situation sofort. (Symbolbild)
Harald Tittel. DPA

Beherzter Einsatz: Die Sieben- und Achtjährigen erkennen die lebensbedrohliche Situation und handeln sofort. Ärzte geben inzwischen Entwarnung.

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Daaden (dpa) – Vier Kinder haben einen zweijährigen Jungen nach einem Badeunfall im Freibad im rheinland-pfälzischen Daaden gerettet. Die spielenden Sieben- und Achtjährigen entdeckten im Nichtschwimmerbecken das regungslos im Wasser treibende Kleinkind, wie die Polizei mitteilte. Sie drehten den Jungen demnach um und ein Siebenjähriger trug ihn eigenhändig aus dem Wasser, während sie um Hilfe riefen. Die lebensgefährliche Situation hätten sie sofort erkannt.

Zwei herbeieilende Ersthelfer, der Schwimmmeister und ein zufällig privat anwesender Rettungssanitäter begannen den Angaben nach sofort mit der Wiederbelebung, bis Rettungsdienst und Rettungshubschrauber vor Ort waren. Nach ärztlicher Einschätzung befindet sich der Zweijährige inzwischen außer Lebensgefahr. Bleibende Schäden seien demnach nicht zu erwarten. Polizei und Rettungskräfte würdigten das schnelle und beherzte Eingreifen der Kinder und der Ersthelfer.

© dpa-infocom, dpa:260619-930-252505/1

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